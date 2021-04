Una mujer es buscada por la policía tras no devolver una VHS que alquiló hace 20 años

¿Aún guardas una película VHS alquilada? ¿No la devolviste al videoclub? Aunque los videoclubs murieron -no todos- tras el auge de otras formas de ver películas, documentales o series, nadie pensaría que se consideraría como delito haberse quedado con una cinta de VHS alquilada. Sin embargo, esto le sucedió a una mujer de Texas (Estados Unidos), quien ahora se enfrenta cargos legales por no haber entregado un film desde hace 20 años.

La mujer estadunidense descubrió que estaba siendo buscada por la Policía por no haber devuelto una cinta de VHS que alquiló en un videoclub en Norman (Oklahoma), en 1999.

Según la protagonista de esta historia, Caron McBride, alquiló «Sabrina, la Bruja Adolescente» en un local que ya no existe, así que jamás devolvió el material. Aunque ahora la mujer vive en Texas, se enteró que tenía problemas legales, al intentar renovar su permiso de conducir.

Tuvo problemas para realizar el trámite, pues según las autoridades, tenía problemas por un delito grave del que se la acusaba en su antiguo Estado. Caron McBride descubrió que en Oklahoma tenía cargos y una orden judicial -del año 2000– por no haber devuelto la cinta de VHS.

«Les envié un correo electrónico y me contestaron que tenía un problema en Oklahoma y que los llamara. Cuando la policía me comento el problema, solo me dio por reír, y le pregunté si era una broma. Pero no, todo era 100% real», comentó la mujer.

Asimismo, la mujer señaló que jamás vio la película que dicen que alquiló y que le parece injusto que ahora sea buscada como una delincuente: «Me dijeron lo de la cinta VHS y tuve que hacer que me lo repitiera porque pensé, esto es una locura. Esta chica me está tomando el pelo. Viví con un joven, esto fue hace más de 20 años. Tenía dos hijas de 8 y 11 años, y creo que debió de haber alquilado la película y no la devolvió. Nunca he visto esa película en toda mi vida y mientras tanto, soy una delincuente buscada por una cinta de VHS», agregó la mujer.

Por el momento, el abogado que lleva su caso trata de eliminar la acusación.