Un agricultor de Almuñécar hace un llamamiento para conseguir la recarga del acuífero de Río Verde

“Emergencia para la recarga del acuífero de Río Verde”. Con este lema un agricultor de Almuñécar, Francisco Manuel Jerónimo Castillo, ha comenzado una “cruzada” en solitario que pretende, hacer presión y conseguir reunir al mayor numero de personas el próximo domingo 25 de abril en una concentración que se realizará a las puertas del Ayuntamiento de Almuñécar y que después pretende recorrer las principales calles de la localidad sexitana hasta llegar al paseo del Altillo. La concentración se realizará desde las 10 horas en la plaza de la Constitución sexitana.

El agricultor preocupado por la “falta de agua” para los cultivos del valle de Río Verde, solicitaba el pasado 8 de abril ante la Subdelegación del Gobierno en Granada, el permiso o autorización pertinente para la realización de la concentración. El propósito es bastante claro “que la Junta de Andalucía, autorice la recarga del acuífero y que está se tramite a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada”.

En este escrito, Jerónimo expone que “es intención de los regantes de la cuenca de río Verde, y en general del municipio de Almuñécar, afectados por la carencia de agua y los elevados precios que debemos pagar para elevarla a nuestras fincas, y ante el evidente riesgo de salinización del acuífero, realizar una concentración y marcha peatonal el próximo domingo 25 de abril de 2021 para exigir a las administraciones competentes la urgencia de tramitar la recarga o vertido a través del emisario submarino”.

Jerónimo, insiste ante esta redacción que, para este cometido, no ha recibido por el momento, a espera de solicitarlo formalmente y por escrito, “el compromiso de asistencia de la clase política, y del calor que sea, de Almuñécar y que espera que todos lo apoyen”, indica. También insiste en “que solo lo mueve la necesidad de lucha por evitar la pérdida, de las fincas de subtropicales de todos los agricultores de la localidad costera y la salinización del acuífero, como ya ocurriera hace algunos años”. Por eso solicita “la máxima asistencia posible en la concentración, no solo de los agricultores de la comarca, sino de todos sus habitantes, tengan campo o no, porque la agricultura es un pilar fundamental de nuestra economía”, apostilla.