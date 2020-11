“Tú me dejaste de querer”: C. Tangana sorprende junto a La Húngara y Niño de Elche

Mientras sigue durando la resaca de “Demasiadas mujeres”, una canción inicialmente concebida como una puerta al universo de El Madrileño que se encaramó en lo más alto de la lista de singles española, C. Tangana está de vuelta con “Tú me dejaste de querer”. La canción resume perfectamente el viaje musical en el que el artista ha estado inmerso durante los dos últimos años, donde sus raíces musicales se han cruzado con ritmos y sonidos transatlánticos.

El resultado es un inesperado crossover producido por Alizzz y el propio C. Tangana con las apariciones estelares de La Húngara, icono flamenco pop de los 2000, y Niño de Elche, exponente del flamenco transgresor junto a quien ya escribió “Un veneno” en 2018, que incorpora un irresistible drop de bachata como elemento central.

Estos ingredientes convierten esta “rumbachata” en un verdadero himno del desamor llamado a convertirse en uno de los grandes éxitos de C. Tangana, la que en sus palabras sea probablemente su mejor creación hasta la fecha.

El videoclip ha sido de nuevo escrito, producido y dirigido por Little Spain. Con Madrid como centro espiritual en esta ocasión, el directo Santos Bacana acompaña a la música y al propio C. Tangana en su viaje con una serie de reflexiones que permean la alegría y la melancolía de los territorios de “lo que pudo haber sido”, “lo que está siendo”, y “lo que no será nunca”.

“Tú me dejaste de querer” se convierte así en otro conjunto 360º del artista madrileño que nos da más pistas sobre su próximo álbum, todavía sin fecha de salida.