Yatra vuelve estos días a las listas con un nuevo tema que lo saca de su zona de confort, junto a Álvaro Díaz nos presenta un tema que considera él mismo que será una gran sorpresa para sus seguidores. El tema forma parte del nuevo disco del cantautor que está agendado para principios de 2021.

Ganador de 2 Latín América MA, 3 Premios Lo Nuestro, 1 MTV MA y 6 veces Nominado a los Latín Grammy, Sebastián Yatra es uno de los creadores de éxitos más consistentes en los últimos años y se está consolidando como uno de los artistas latinos globales más importantes en la actualidad. Desde sus colaboraciones (David Bisbal, Jonas Brothers, Halsey, Luis Fonsi, MONSTA X, OneRepublic, Morat, Danna Paola, Alejandro Fernandez), hasta sus composiciones propias le han hecho ganar el respeto tanto de la crítica como de la propia escena musical mundial.

Su última canción “TBT” ha sido Nº1 en la lista LATIN AIRPLAY y su dueto con Danna Paola “No Bailes Sola” ha sido votada por los lectores de Billboard como la Mejor Canción del mes de Julio y acaba de ser nominado a “Artista del Mes” por Uforia Radio. Las cifras de streamings de sus canciones superan los 12.000 Millones y sus videos consiguen más de 6.000 millones de vistas. Sebastián Yatra es el artista masculino N1 en Tik Tok y uno de los artistas latinos con más seguidores tiene en RRSS con más de 45 Millones de seguidores.

Esta vez, Yatra se une a Álvaro Díaz, uno de los líderes de la música urbana con éxitos como “Mañana”, “Súper Exclusivo” y “Hato Rey”. Es parte del “corillo” de Myke Towers y Bad Bunny que desde mediados de los 2000 comenzó a revolucionar la música urbana.

Como el mismo Yatra la describe, esta nueva canción “es una colaboración inesperada, y cada uno de nosotros se salió de su zona de confort. Esa es una de las cosas que más me gustan de la música, descubrir nuevas facetas. La canción trata de entender dónde van los besos una vez se dan, qué pasa con las caricias, los momentos, las memorias, te hace recordar todas las personas que han pasado por tu vida”.

“A Dónde Van” fue escrita por Sebastián Yatra y Álvaro Díaz, junto con Lofty y Noise Up. Producido por Noise Up, Andrés Munera y Andrés Guerrero. La canción fue mezclada por Serban Ghenea. Y cuenta a la Guitarra con Juanjo Montserrat. Además, el colombiano no pierde el tiempo y ya prepara su gira que pasará por España.