Se aprueba a propuesta de Izquierda Unida Podemos habilitar una playa para perros

En el último Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar se ha aprobado, «sin el apoyo del PSOE y Convergencia Andaluza, la que sería la primera playa para mascotas del municipio», espetan desde Unidas Podemos.

El concejal de la organización de izquierdas y encargado de defender la moción, Francisco Fernández, comenta que «ya era hora» de que el gobierno municipal tuviera en cuenta «la creciente demanda» de este servicio.

«No sólo es algo que demandaban parte de nuestros vecinos y vecinas, sino que es un extremo que muchas de las personas que tienen perro y buscan destino para irse de vacaciones tienen en cuenta, por lo que puede ser un aliciente más para que nuestro municipio acoja más visitantes», señala Fernández.

Por otra parte, al portavoz de Unidas Podemos le llama la atención «el cambio de posición del PSOE al respecto, que anteriormente había apoyado la propuesta».

«Nos parece una excusa barata, -asegura el portavoz de Unidas Podemos-, la esgrimida por la portavoz del PSOE para no apoyar la propuesta. Pareciera que, como Convergencia, pretenden hacer oposición a Unidas Podemos, puesto que anteriormente aprobaron una moción idéntica y, además, fue el PSOE quien la puso en marcha en Motril».

En ese sentido, Fernández comenta que «Rocío Palacios deberá explicar a sus votantes por qué no ha apoyado la moción, puesto que no se cerraba la posibilidad de buscar ubicaciones diferentes a las propuestas por la organización de izquierdas en caso de que los técnicos municipales o el resto de corporativos no las vieran adecuadas».

En cualquier caso, desde la organización de izquierdas «se congratulan de que, pese a la falta de apoyo por parte del PSOE y Convergencia Andaluza, el gobierno municipal haya cambiado de posición positivamente y Almuñécar siga los pasos de Motril que ya puso en marcha años atrás esta idea».

«Muchos turistas pondrán a Almuñécar en el centro de su propuesta vacacional a partir de ahora, por lo que es una buena noticia para el sector turístico y, por ende, para nuestro municipio. Esperemos que el equipo de gobierno no se demore en su puesta en marcha», concluye Fernández.