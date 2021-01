Rozalén presenta nuevo vídeo de la versión acústica de “Loba”

La cantante y compositora aparece en el clip en una sesión nocturna y al aire libre, rodeada de sus músicos y con Beatriz Romero, su inseparable intérprete de lengua de signos. El acordeón de Álvaro Gandul, la percusión de Tete Martínez Moragón, las cuerdas de la propia Rozalén, de Oliver Martín de La Cruz y del también productor Ismael Guijarro… Y por supuesto, la voz de Rozalén, esa voz diferencial que convierte en arte todo lo que interpreta.

“Loba” es un tema que profundiza en la historia de la loba y la mujer. En palabras de Rozalén: “Es una canción dirigida al opresor, a quien me manda callar y no me quiere feliz ni libre. A quien entiende que los problemas se solucionan con violencia, con castigo, con censura…” En resumen: si atacas, hasta el animal más manso te acaba sacando los dientes, que el odio, odio provoca, “y que cuanto más duela el golpe con más fortaleza se levanta el golpeado”.

El vídeo ofrece la posibilidad de disfrutar con esta nueva mirada a una las grandes composiciones del álbum El árbol y el bosque, cuarto en su carrera y tan intimista como todos los que le precedieron, que encuentra una de sus razones de ser en la naturaleza, fuente fundamental de inspiración.

El de “Loba” es la tercer canción de su último álbum que presenta en vídeo únicamente en su versión acústica, después de hacer con “A tu vida” y “El día que yo me muera” lo mismo que propone ahora: desvestirlas para revisitarlas en un formato alternativo, un formato acorde con la naturalidad que caracteriza a la cantautora.