Piden la dimisión de la alcaldesa de Almuñécar por un comentario en redes sociales

La secretaria de la Asociación de Pensionistas de Andalucía (APA), María José Ledesma Sánchez ha mostrado su profundo malestar por los comentarios expresados por la alcaldesa, Trinidad Herrera Lorente, en el grupo de Facebook «Almuñécar eres tú», referidas al presidente de APA, Armando Aparicio Castillo.

En ellas, Trinidad Herrera afirma textualmente: «Armando hay un refrán q dice… cabrón, apaleado y agradecido. Ahí lo dejo».

«Son unas palabras absolutamente impropias de la máxima autoridad municipal, que por lo visto se dedica a insultar públicamente a los ciudadanos en las redes sociales, y en este caso al presidente de la APA, circunstancia que ella conoce pues la Asociación se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento», indican.

Ante este hecho «tan reprobable, llamar “cabrón” a nuestro presidente, desde la APA, exigimos la dimisión inmediata de la alcaldesa de Almuñécar», pide la secretaria de APA, María José Ledesma, en nombre de sus asociados.

La primera edil sexitana considera que no ha insultado a nadie, «solo he dicho que esconderse detrás de un perfil falso es de cobardes», y añade que usó ese refrán en primera persona: «El refrán iba por mí, no por él».