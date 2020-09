Noelia Franco presenta “Solo uno más.”, una delicia sonora, con sensibilidad pop y R&B acompañada de melodías electrónicas efervescentes.

“Solo uno más.” es una fusión de atmósferas y texturas vibrantes creadas con sintetizador, que recorren progresiones de acordes con influencia del jazz. Todo ello acompañado con la poderosa voz característica de Noelia Franco, que llena la canción, sumergiéndonos en la historia.

“Ya no tengo tiempo de mirar atrás. No eres tan especial, solo uno más”. Así sentencia contundentemente una letra compuesta e interpretada por la propia Noelia que nos conduce a través de una relación amorosa confusa que no llega a despegar y acaba siendo dejada atrás.

El videoclip ha sido dirigido por Delacruz Pedregal, escenificando y sumergiéndonos a la perfección en la historia, con una estética vintage detallada y muy cuidada en la que podemos ver a Noelia Franco siendo la protagonista.