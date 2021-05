La Policía Local de Almuñécar ha iniciado un curso de defensa personal

La Policía Local de Almuñécar ha iniciado hoy un curso de “Defensa Personal, Bastón Extensible y Engrilletamiento” que se imparte en sala artes marciales “Miguel Rivas” del estadio municipal “Francisco Bonet”, según ha informado el responsable jefe, Manuel Ledesma.

“Este curso, que imparte el agente sexitano y oficial Medina, se inscribe dentro de los cursos formativos de la Policía Local y van dirigidos a todos los agentes, salvo aquellos que por fuerza mayor no puedan llevarlo a cabo. El objetivo del mismo, no es solamente el reciclaje personal de los efectivos policiales, sino también tener una mejor preparación no en materia de defensa del propio agente y también de los vecinos”, dijo Ledesma.

El curso tendrá una duración de 22 horas y se desarrollará durante cuatro jornadas, aunque si fuese necesario se ampliará un poco más.