IU Podemos lamenta que «aún estemos pagando los caprichos del anterior alcalde»

La Junta de Gobierno del 14 de abril ha acordado pagar unas facturas que están dando vueltas desde 2009. «Son parte de la herencia recibida del anterior mandatario. Son unas cantidades pequeñas, ridículas incluso si las comparamos con lo que ha habido que pagar por servicios jurídicos del pasado o por convenios ilegales», indican desde IU Podemos.

«Ridículas son también las cantidades si las comparamos con lo que ha habido que pagar desde 2011 hasta aquí por los paseos de San Cristóbal o de Velilla, que se hicieron pero no se pagaron; por las pistas de pádel del P-4, que se hicieron pero no se pagaron; por tantas y tantas obras y servicios que se contrataron pero no se pagaron», indican.

Según la formación de izquierdas, «la lista de servicios y obras impagados en este municipio era tan grande que hubo que pedir alrededor de veinte millones de euros en préstamos para que todas esas empresas que llevaban años sin cobrar, recibieran su dinero con el Plan de Pago a proveedores impuesto a los ayuntamientos por el ministro Montoro».

«Ridículas pero bochornosas. En el punto 24 del orden del día, la JGL ha estudiado el Expediente 5805/2015, relativo al abono de facturas no prescritas por los servicios prestados por una empresa eléctrica de la localidad. Tras el informe de la Interventora se acuerda dar por no prescritos algunos servicios prestados en 2009 por esa empresa y que aún no se habían pagado por diversos motivos», apostillan.

IU Podemos indica en un listado, las cantidades a abonar:

Revisar instalaciones caseta junto al bar de Peña Escrita: 75,00€

Terminar de poner aisladores y cable en recintos del tigre y poner en hora el reloj de los hipopótamos: 175,00€

Cambiar cuadro a los hipopótamos y comprobar funcionamiento. Poner aisladores y cable a los tigres: 1.878,94€

Reparación de tubos fluorescentes, ver avería en motor sumergido y varios de Peña Escrita: 321,12€

Colocar arrancador en el pozo y en motor de riego de Peña Escrita: 419,00€

Colocar temporizador en cuadro motor sumergido. Montar cuadro de jaula linces, meter línea a motor de la fuente de los linces y conectarlo: 355,68€

Comprobar cuadro motor sumergido. Peña Escrita: 37,50€

Reparar avería en la alambrada eléctrica por derivación en aisladores mal colocados: 37,50€

Cambiar diferencial, cambiar puentes en pantaneta de Peña Escrita: 201,70€

La suma total asciende a 3.501,44€.

Francisco Fernández, concejal de IU Podemos, espera que «sean estas las últimas facturas que tengamos que pagar en relación a un zoo ilegal y ruinoso que se comió casi dos millones al año durante una década. Cuántas cosas de provecho se podían haber hecho con ese dinero», concluye Paco Morgan.