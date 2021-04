IU Podemos celebra que la Mesa del Agua pida recargar el acuífero, pero no ve oportuno celebrar concentraciones

IU Podemos recuerda que en 2013 registraron una moción en la que pedían que el Ayuntamiento instase a las instituciones competentes «para que el excedente de agua del rio Guadalfeo se utilice para rellenar el acuífero».

Tres años después, en 2016, en vista de que la primera iniciativa no había tenido apoyo de ningún grupo, registraron una proposición similar pidiendo que la institución local reclamara a la Mancomunidad «la recarga del acuífero con las aguas provenientes de la E.T.A.P. de Molvízar manteniendo, de manera excepcional, el caudal que provee al municipio durante época estival hasta que el acuífero recobre una situación aceptable que permita alejar el riesgo de intrusión marina».

La propuesta, que fue también registrada en Mancomunidad por Inma Omiste, representante de IU en la institución comarcal, quedó sobre la mesa, del mismo modo que la presentada por la coalición de izquierdas en el ayuntamiento.

Da la impresión de que las proclamas que se lanzan en la calle por algunos partidos tienen «poco que ver con su actuación en las instituciones».

Ocho años después, la reivindicación sigue pendiente. «Esperamos que este respaldo de la petición por parte de la Mesa del Agua, lleve a un apoyo claro y rápido desde las instituciones para que la recarga del acuífero se haga realidad».

Desde Unidas Podemos «vamos a seguir reclamando soluciones extraordinarias en tanto en cuanto llega el agua de las canalizaciones de Rules. Sin embargo, desde Unidas Podemos no vemos prudente participar en una movilización pública dado el actual contexto de pandemia. El número de contagios está subiendo en toda la provincia de manera preocupante, por lo que debemos extremar todas las precauciones. Creemos que no es el momento de este tipo de actuaciones, pero eso no mueve nuestra posición al respecto y el apoyo a las reivindicaciones que no sólo son justas, sino que son necesarias para la supervivencia de nuestro acuífero y, por tanto, para el municipio», concluyen desde Unidas Podemos.