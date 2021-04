El pleno acuerda solicitar a Diputación la cesión de las instalaciones de Turismo Tropical

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar presidido por la alcaldesa, Trinidad Herrera, ha acordado solicitar a Diputación la «cesión de las instalaciones del complejo de Turismo Tropical», situado en la playa de San Cristóbal, para que sea la institución municipal quien gestione estas instalaciones.

Así se acordó, por mayoría de los grupos que forman la Corporación, atendiendo una enmienda presentada por los tres grupos políticos que forman el equipo de gobierno (PP, Más Almuñécar y Ciudadanos) cuando se debatía una moción del grupo municipal Adelante Izquierda Unida-Podemos qué propia «buscar una solución a Turismo Tropical» ante el «deterioro que está sufriendo la citada instalación, motivado por el cierre desde hace ya varios años de las mismas». El portavoz de la formación de Izquierda Unida-Podemos, Francisco Fernández, aceptó que se sumará la citada petición a la moción. No obstante, la alcaldesa, Trinidad Herrera, pasó a votación por separado la enmienda y la moción, que tuvo desigual resultado ya que el grupo socialista votó en contra de la enmienda que pedía la gestión municipal del complejo y se abstenía, junto a CA.

El debate lo cerró la alcaldesa, Trinidad Herrera, quien recordó que «han sido numerosas las reuniones que ha tenido esta Alcaldía con Diputación, tanto en el Ayuntamiento con la Diputación Provincial de Granada, tanto a nivel político como técnico, tras solicitar la Diputación ante el Consistorio la apertura de licencia para un hotel. Como bien saben todos los corporativos dentro de esa zona está calificada, como de uso administrativo y, por tanto, no es apto que se abra para un hotel».

«A pesar de que desde la propia presidencia de la Diputación, se me señalaba como responsable de no haber dado esa licencia hotelera por un tema político; nada más lejos de la realidad porque entendemos, desde el grupo municipal y desde mi persona, que una instalación de ese tipo y dada la ubicación que tiene, la situación que presenta en la actualidad es realmente lamentable -dijo la alcaldesa quien subrayó que el asunto- es una cuestión técnica, no política».

Por cierto, que ante el anuncio «de la retirada de la vigilancia del complejo por parte de Diputación» y colocar «cámaras de vigilancia», la alcaldesa anunció que «pedirá que se mantenga la vigilancia personal del complejo, porque de lo contrario puede ser objeto de un uso que no deseamos».

Otros acuerdos

Los corporativos sexitanos dieron luz verde al Plan de Seguridad y Salvamento en Playas sexitanas y se rectificó el inventario de bienes y varios reconocimientos extrajudiciales.

En el apartado de mociones se dio luz verde a la que presentó IU-Podemos para que se habilite una playa para perros y, por parte del grupo socialistas se pedía que se realicen las gestiones oportunas ante Telefónica para que llegue la fibra óptica al barrio de Torrecuevas; propuesta que se aprobó por unanimidad.