CA denuncia «la hipocresía» del concejal de Izquierda Unida respecto a las instalaciones de Turismo Tropical

La moción que ha llevado hoy al Pleno de Almuñécar el concejal de Izquierda Unida referida a las instalaciones de Turismo Tropical, que dependen de la Diputación de Granada, «es una pantomima más de los socios incondicionales del PP, para hacerle el juego a la Sra. Herrera en su permanente oposición al PSOE en la Diputación. Solo sirve para que el partido, denominado de izquierdas, se alinee con los oscuros y turbios intereses de los populares sobre el uso de las instalaciones turísticas, que se plasmaron en la paralización, por motivos electoralistas, de una importante inversión para la rehabilitación del conjunto de La Resina», sostienen desde Convergencia Andaluza.

«Herrera no autorizó las obras de reforma y rehabilitación del complejo, aprobadas en el año 2017 y dotadas con 4,7 millones, negándose a otorgar la licencia de obras solicitada por el ente provincial. Ello hubiera supuesto la generación de muchos puestos de trabajo, y el reflotamiento de una instalación turística que, por sus circunstancias, apenas se hubiera visto afectada por la pandemia», afirman.

Desde CA se recuerda que «el uso de Turismo Tropical como lugar de ocio y veraneo para los mayores de la provincia, venía realizándose desde el año 1989, con las correspondientes autorizaciones, tanto del Ayuntamiento, donde se han sucedido hasta cinco alcaldes distintos, como de la Junta de Andalucía. Los argumentos esgrimidos por los técnicos municipales no se sostienen; si no es condicionado por la decisión partidista de Herrera, que inventa problemas donde no existen. Solo se basa en una labor de oposición política en clave provincial, ajena totalmente a los intereses de la ciudad, a la que hace un daño económico importante. Juego al que se presta de buen grado su socio preferente de Izquierda Unida, en una actitud claramente cínica, que pone de manifiesto, una vez más la hipocresía del concejal Fernández».

«Por último, queremos recordar que el grupo municipal andalucista viene reivindicando, desde el año 2005, que el complejo de La Resina se destine a viviendas sociales para la tercera edad, creándose una segunda Residencia de Mayores para el municipio», reclaman los andalucistas.