C. Tangana publica Tiny Desk (Home) de la mano de NPR

C. Tangana participa en la celebrada serie de conciertos «Tiny Desk» de la mano de la plataforma estadounidense NPR. Con una sobremesa que recopila alguna de las canciones del ya histórico álbum El Madrileño– tras 6 semanas seguidas en el #1 del Top 100 de álbumes más vendido en España- esta grabación se convierte en la primera interpretación en vivo del disco. Y revela la canción inédita «Me Maten» junto a Antonio Carmona y familia.

El escenario escogido es la ya conocida Casa Carvajal -una de las principales localizaciones del vídeo «Comerte Entera»- en cuyo salón minimalista Pucho, acompañado de su madre y tía, amigos, incluyendo otros intérpretes como Antonio Carmona -miembro del grupo de flamenco-fusión Ketama- y familia, así como los colaboradores habituales de «El Madrileño» Alizzz, Víctor Martínez, la leyenda de la rumba Kiko Veneno, el ícono del flamenco-pop La Húngara y el cantaor vanguardista Niño de Elche; presenta una nueva versión de «Los Tontos», «Demasiadas Mujeres», «Tú me dejaste de querer» y abre con la canción inédita «Me Maten» una nueva colaboración inesperada junto a Antonio Carmona y familia.

En su Tiny Desk Concert, C. Tangana vuelve a realizar un viaje musical que captura el universo de «El Madrileño» a través de su visión contemporánea de la cultura y tradición española, que refleja esta sobremesa a última hora de la tarde con la energía de una reunión familiar y de amigos improvisada. En un momento en el que no hay viajes, escasean los conciertos y este tipo de reuniones están limitadas, se pretende precisamente evocar los conceptos de reunión, camaradería y familia.

Algunos de los puntos álgidos son la interpretación de «Demasiadas Mujeres» junto a un octeto de cuerda- lo más cercano aquí a la esencia rap del artista- o la interpolación del clásico «Bizarre Love Triangle» de New Order que irrumpe en medio de «Los Tontos». El audio en directo de esta nueva versión de «Los Tontos» y la inédita «Me Maten» están publicadas en el resto de plataformas en forma de bundle, bajo el título «El Madrileño (Live at Npr´s Tiny Desk)».

Como es habitual, el vídeo fue dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain, la plataforma creativa detrás de todo el contenido visual y la dirección creativa del proyecto El Madrileño.

Con El Madrileño, C. Tangana certifica que es uno de los artistas más destacado y completo de la industria. Desde el lanzamiento de su tercer álbum, el madrileño ha disfrutado de la aclamación de la industria por parte de prestigiosos medios como The New York Times, Rolling Stone US, Billboard Magazine, The New Yorker, Interview Magazine y SPIN Magazine, entre otros, y ha aparecido en las portadas de Rolling Stone Colombia y Rolling Stone México.

Con un total de 638.578.000 de reproducciones a nivel mundial y dominando el puesto número uno de los 10 mejores álbumes mundiales de Spotify -El Madrileño también debutó en el puesto número 6 en los EE. UU.- C. Tangana rompía récords acumulando más de 5 millones de reproducciones en Spotify España en sus primeras 24 horas, posicionando las 14 pistas en la lista Top 50, convirtiéndolo en el mejor debut de un artista español en la historia. Además, El Madrileño debutó en el número 8 en la lista de álbumes de pop latino de Billboard y C. Tangana se convertía en el primer artista español en aparecer en la lista tras El Mal Querer. Todo ello con un disco en el que se rodea de grandes leyendas como colaboradores por lo que su Tiny Desk no podía ser diferente.