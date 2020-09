Bely Basarte estrena “El camino que no me llevó a Roma”, su nuevo álbum

Segundo álbum de estudio para Bely Besarte, “el camino que no me llevó a Roma”. Este nuevo trabajo contiene canciones más personales y ha sido compuesto íntegramente por la artista y producido junto a Garabatto. De este amblun ya conocíamos temas como “Roma”, el primer single, “Espiral”, “Flores y vino” y “Me va a doler”.

“Es el trabajo del que me siento más orgullosa. No cambiaría una sola nota, ni una palabra, ni un silencio… Es el reflejo de un proceso, una evolución a todos los niveles. Personal y musical. En mi caso, no se pueden separar.», así define la artista el nuevo álbum.

Su nuevo disco está ya disponible en formato físico y digital en todas las plataformas.