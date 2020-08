“Banana”, el éxito viral que se convierte en canción del verano

Jugando con la canción tradicional folk jamaicana, “Day-O (The Banana Boat Song),” Conkarah se une con Shaggy, dos veces ganador de un premio Grammy, en este nuevo video juntos, grabado a principios de mes en Kingston, Jamaica por el director Jay Will (Major Lazer, Third World) y ya disponible en YouTube.

“Me da felicidad al alma cuando puedo compartir ritmos impactantes y sonidos que pueden aliviar algo del caos que hay en el mundo hoy en día”, nos cuenta Conkarah. “Esa es la razón por la que vivo para la música. Cambia y nos envuelve, no importa cuáles sean las circunstancias”. “Yo hago canciones que pongan una sonrisa en la cara de la gente, para hacerles felices”, añade Shaggy.

De hecho, “Banana” y su “DJ FLe – Minisiren Remix” ya alcanza los 430 millones de streams globales tras cinco semanas (y contando) en el Spotify “Global Viral 50,” situando a Conkarah en el puesto 406 de los más escuchados en Spotify en el mundo este mes. Además no hay que olvidar que “Banana (feat. Shaggy) [DJ Fle – Minisiren Remix]” ya estaba acompañado de un lyric video official, que ahora supera los 10 millones de views en su canal oficial de YouTube.

Actualmente sigue subiendo en los charts de Pop de iTunes en 16 países, y sigue impactando en las radios de América. El tema está subiendo en el top de canciones del verano, con 430 millones de streams totales a través de todas las plataformas. Con este rápido ascenso, también alcanza el #5 en el “Top 200 Global” de Shazam, mientras llega al top 10 en 25 países. Por si fuera poco, el single recientemente ha alcanzado el #12 en el “Global Viral 50” y el #73 en el “Global Top 200” de Spotify.

Además de todo esto, “Banana” se sitúa como #1 en la sección de Sonidos en TikTok, destacando con más de 27 millones de videos generados por usuarios (hasta ahora). De hecho, la cancion ha estado en listas de más de 20 países, motivado en gran parte por el popular #BANANADROP dance challenge, incluyendo video de celebrities e influencers top como Jason Derulo, Charli D’amelio, Nicole Scherzinger, Chiara Ferragni, and Neymar.