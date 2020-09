Ana Guerra participa en la B.S.O de la película “Explota Explota”

Ana Guerra versiona la mítica canción “En el amor todo es empezar” para la película EXPLOTA EXPLOTA, la comedia musical contada a través de los éxitos de Raffaella Carrá, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre.

Es la primera vez que la artista canaria participa en un proyecto de estas características y ha declarado que “Ha sido emocionante para mi versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento. Participar en este proyecto fue un gran reto. Cuando me dijeron que iba a versionar “En el amor todo es empezar” me sentí muy honrada pero he de reconocer que versionar su canción era un gran reto porque todo el mundo conoce sus canciones y eso impone muchísimo, así que nuestra solución fue hacer otra versión que espero que la gente disfrute tanto como yo he disfrutado participando en este proyecto”.

La película es la ópera prima del director Nacho Álvarez, protagonizada por Ingrid García-Jonsson (Hermosa juventud, Ana de día, Instinto), Verónica Echegui (No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, Katmandú, un espejo en el cielo, Yo soy la Juani), Fernando Guallar (Velvet, Patria, Gente que viene y bah), Pedro Casablanc (Dolor y gloria, ToyBoy), Fernando Tejero (El penalti más largo del mundo, Días de futbol, Aquí no hay quien viva) y Natalia Millán (Secretos de estado, El ministerio del tiempo y la obra Billy Elliot).