800 denuncias por incumplimientos de la Ley Covid-19 se tramitan en Almuñécar

La Policía Local de Almuñécar ha tramitado desde el inicio de la pandemia cerca de 800 denuncias. Los incumplimientos de confinamiento, infringir el horario del toque de queda o no usar mascarillas, así como la ordenanza de convivencia, «son algunos de los conceptos por los que los agentes de la Policía Local sexitana han llevado a cabo las propuestas de sanciones», según ha informado el jefe de la Policía Local, Manuel Ledesma.

En el informe de la Jefatura de la Policía Local, se argumentan las propuestas de sanción por incumplimientos del Real Decreto Ley 21/2020 Covid-19, las medidas urgentes frente a la crisis de la pandemia y el citado Decreto-Ley marcado desde Andalucía.

Por otro lado, se indica que el horario y días de la semana que más tramitaciones se realizaron por los agentes, destaca la franja horaria de tarde-noche y, muy especialmente, de viernes a domingo por saltarse el confinamiento, principalmente. Por ubicaciones y zonas del municipio sexitano, las propuestas de sanciones se llevaron a cabo en la vía pública y playas, siendo Almuñécar, seguida de La Herradura los principales escenarios y en menor medida Velilla-Taramay.

«En los últimos catorce meses la Policía Local sexitana hemos desarrollado una importante labor en materia de prevención y seguridad ante la pandemia del Covid-19, pero también se ha realizado otra tanta de colaboración con los servicios sociales y de asistencia en la primera línea de esta pandemia. No obstante, esto aún no ha terminado y por tanto el peligro sigue presente, aunque tengamos ahora cierta mejoría y se amplíen los horarios al terminar el “Toque de queda”. Insisto: no debemos bajar la guardia», dijo Ledesma, quien subraya que «ahora, más que nunca, la responsabilidad personal de cada uno juega un papel destacado», sentencia.